МЧС назвало вероятную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Сложность пожара — №3, погибших и пострадавших нет.

"По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта. На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет. Из-за большого задымления в здании пока площадь пожара установить сложно", — сказал Якимов.

По его словам, на месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава. По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.