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МЧС назвало вероятную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске
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МЧС назвало вероятную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске 

РИА Новости 20 минут назад
КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Возгорание силового кабеля в шахте лифта могло стать причиной пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове между берегов Енисея в Красноярске, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Сложность пожара — №3, погибших и пострадавших нет.
"По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта. На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет. Из-за большого задымления в здании пока площадь пожара установить сложно", — сказал Якимов.
По его словам, на месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава. По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.
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