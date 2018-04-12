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Авиакомпании предупреждены об опасности полетов у побережья Сирии
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Авиакомпании предупреждены об опасности полетов у побережья Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Ведомости Урал
Зону над акваторией Средиземного моря в районе побережья Сирии признали опасной для полетов гражданской авиации, предупреждения разосланы российским и европейским перевозчикам.
«В связи с активностью британских военных над акваторией Средиземного моря в полетном районе Никосии вблизи сирийского побережья с 12 апреля по 12 мая ведена зона, опасная для полетов гражданской авиации», — цитирует «Интерфакс» своего источника.
По его словам, ограничения действуют вплоть до высоты 8 тыс. метров. Предупреждения об опасности были направлены российским и европейским авиакомпаниям, которые осуществляют полеты в этой области.
В среду СМИ сообщали, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подлодки к Сирии, субмарины должны подойти на расстояние ракетного удара.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой. В том числе, по данным источников, возможен удар по авиабазе Хмеймим, где находятся российские войска.
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