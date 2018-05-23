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В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей 10-этажного дома
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В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей 10-этажного дома 

ЕАН 38 минут назад
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 30 жителей дома на улице Чайковского, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил 22 мая в 21:08. Пожар возник в кладовке на лестничной клетке на шестом этаже десятиэтажного дома. Жителей, в числе которых было пять детей, эвакуировали по лестницам. На месте работали три единицы техники и десять человек личного состава. Пожар потушили за пять минут.
Его площадь составила 10 кв. м — огонь повредил домашнее имущество в кладовке.
Фото: pixabay.com
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