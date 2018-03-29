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Ситуация с паводком на Алтае начинает стабилизироваться — губернатор
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Ситуация с паводком на Алтае начинает стабилизироваться — губернатор 

Авторадио 29 марта 2018
Фото: Алтайская правда
Ситуация с паводком, вызвавшим подтопления в ряде территорий Алтайского края, начинает стабилизироваться и находится под контролем, сообщает пресс-служба губернатора края Александра Карлина. За прошедшую ночь и половину суток ситуация изменилась в положительную сторону на территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но, как и предполагали власти, начинаются проблемы в районах ниже по течению реки Чарыш. Ранее сообщалось, что в регионе подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячам домов в 64 населенных пунктах.
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