Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

Алтайском крае спасатели ликвидируют последствия сезонного паводка. Подтоплены, по последним данным, около 50 населенных пунктов. В воде приусадебные участки, жилые дома и дороги. В регионе действует режим ЧС.

Сегодня вертолет МЧС выполняет сразу несколько задач: сначала летит над самой крупной артерией региона рекой Обь. Именно на таких вертолетах Ми-8 в Алтайском крае и проводят разведку: сверху хорошо видно, где ситуация с паводком может серьезно обостриться. На помощь спасателям Алтайского края прибыли специалисты со всей Сибири. Около восьмисот человек.

"Ждем наступления паводков, задача — контроль и мониторинг за обстановкой, в случае ухудшения ситуации — работы по эвакуации населения", — говорит начальник поисково-спасательного подразделения сибирского регионального ПСО, г. Красноярск Павел Вишникин.

С ними — почти 200 единиц спецтехники. Моторные лодки, насосы, генераторы, провизия и экипировка. В наводнение место дислокации в любой может оказаться отрезанным от большой земли. Именно поэтому вертолет забивают по максимуму.

Сейчас сотрудников МЧС перебрасывают в Усть-Пристаньский район. Именно там ситуация может осложниться: добраться туда крайне трудно, именно поэтому используют вертолет.

Перелет позволяет сократить драгоценное в этой ситуации время. Приземлившись, спасатели торопятся разгрузить машину, ведь за день нужно доставить в отдаленные районы еще несколько групп МЧС. Параллельно с переброской спасателей из населенных пунктов вертолет эвакуирует жителей, в первую очередь пенсионеров, среди которых есть и ветераны Великой Отечественной войны. А также школьников, которые не смогут добираться на учебу из-за значительного подъема воды. Сейчас в регионе остаются подтопленными примерно 800 приусадебных участков, эта цифра уменьшается день ото дня. Вода не поднимается — замерзла из-за низких температур. Но с потеплением начнут таять льды в горах соседней республики. И потоку талой воды нужно три дня, чтобы добраться с вершин до Алтайского края.

"В республике выпали осадки сильные, ожидается серьезный приток воды в малые реки. Это может осложнить ситуацию — там где будет впадение в Катунь, Обь, главные артерии Алтайского края, там уже будет развиваться ситуация сложно", — рассказывает начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин

"Там подтопило новый поселок, сейчас администрация занимается отведением путем прорытия канавы Что касается Хакасии — там склоновые воды, они не влияют на общую ситуацию. Тыва, пригород Кызыла — вот тут сейчас ставят дамбу, чтобы от основного озера отделить поселок, воду выкачают, и, думаю, сегодня-завтра ситуация стабилизируется", — говорит врио первого заместителя Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев

В МЧС используют эту морозную передышку, чтобы перегруппировать силы и обстоятельно подготовиться к очередной волне паводка.