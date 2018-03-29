На Алтае отметили стабилизацию ситуации с паводком

По данным властей, в настоящее время на территории Алтайского края работает группировка МЧС РФ общей численностью до 1 тысячи человек и 300 единиц разнообразной необходимой техники.

"Сегодня ситуация контролируемая. За прошедшую ночь и половину суток она серьезным образом изменилась в положительную сторону на территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но как мы и предполагали, начинаются проблемы в районах ниже по течению Чарыша, например, в Шипуновском районе. Мы заранее передавали в район соответствующую информацию. Необходимые подготовительные работы ведет и администрация Усть-Калманского района", — цитирует пресс-служба Карлина.

По его словам, жители пострадавших районов испытали большой стресс, но благодаря своевременной эвакуации людей, имущества и животных не допущено значительных потерь скота и нет потерь человеческих жизней. Он отметил, что одна из первоочередных задач — приведение в порядок пострадавших от паводка школ за период каникул. Пострадали и некоторые дошкольные учреждения. Оперативно решаются вопросы оказания медицинской помощи. Идет оценка объемов пострадавшей дорожной инфраструктуры.

"Начались работы по осмотру и оценке мостовых конструкций. Мы должны решить, где можно провести ремонт, а где необходимо строительство новых мостовых сооружений", — пояснил губернатор.