На Алтае начался сильнейший за несколько десятилетий паводок

Более тысячи жителей Алтайского края пока не могут вернуться в свои дома из-за паводка. Он может оказаться самым сильным за несколько десятилетий, передает "ТВ Центр" Вода уже дошла до поселков, которые раньше никогда не попадали в зону риска. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели наращивают группировку сил. Последствия подтоплений ликвидируют 1,5 тысячи сотрудников МЧС и почти 500 единиц техники. С помощью авиации ведётся постоянный мониторинг обстановки. Между тем, синоптики обещают в ближайшие дни дожди и мокрый снег. Объявлено штормовое предупреждение.