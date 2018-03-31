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На Алтае начался сильнейший за несколько десятилетий паводок
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На Алтае начался сильнейший за несколько десятилетий паводок 

ТВ Центр 20 часов назад
Фото: ТВ Центр
Более тысячи жителей Алтайского края пока не могут вернуться в свои дома из-за паводка. Он может оказаться самым сильным за несколько десятилетий, передает "ТВ Центр".
Вода уже дошла до поселков, которые раньше никогда не попадали в зону риска. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели наращивают группировку сил. Последствия подтоплений ликвидируют 1,5 тысячи сотрудников МЧС и почти 500 единиц техники. С помощью авиации ведётся постоянный мониторинг обстановки.
Между тем, синоптики обещают в ближайшие дни дожди и мокрый снег. Объявлено штормовое предупреждение.
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