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Алтайский край обратится в правительство РФ за помощью в компенсации ущерба от паводка
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Алтайский край обратится в правительство РФ за помощью в компенсации ущерба от паводка 

ТАСС 38 минут назад
Фото: АПИ Урал
БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил местным органам власти подготовить к 3 апреля документы по объему ущерба, причиненного паводком, для обращения за помощью в правительство РФ.
"Завтра мы должны подготовить весь пакет документов для обращения в правительство РФ с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда. Мы решили сделать это, не дожидаясь завершения паводка — ситуация требует, чтобы мы по тому ущербу, который сегодня можем зафиксировать, провели работу и доложили в правительство. Дальше, если погодно-климатические условия будут развиваться так, что будут новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно. Ситуация чрезвычайная, имеет правовую квалификацию и обязывает работать в особом режиме", — сказал Карлин в понедельник на оперативном совещании.
По словам главы региона, работа по оценке материального ущерба, причиненного паводком, завершается. По его словам, было подтоплено шесть социальных объектов, семь объектов жизнеобеспечения. С начала паводка пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В Алтайском крае сохраняется режим ЧС.
Губернатор отметил, что несмотря на то, что за последние сутки ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что паводок усугубится. В крае с середины недели ожидается потепление, в некоторых районах высота снежного покрова составляет около 40 см.
С 31 марта по 4 апреля на Алтае ожидается вскрытие льда на реке Объ в районе села Усть-Чарышская Пристань — вода может подняться до критической отметки в 580-620 см. До 3 апреля сохранится высокий уровень воды с возможным подъемом в реках Чарыш, Алей и Каменка.
В 2014 году, Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение — тогда пострадали 125 населенных пунктов, ущерб составил около 5 млрд рублей.
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 Ещё 75 источников 
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