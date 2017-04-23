В Южную Осетию полностью прекратилась подача электроэнергии

Южная Осетия оказалась полностью обесточенной после урагана и схода лавин в Северной Осетии. Стихийные бедствия привели к обрыву проводов, по которым поставлялась электроэнергия в Южную Осетию.

«В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена», — цитирует ТАСС представителя межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Отмечается, что все силы направлены на устранение последствий стихии.