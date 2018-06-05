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СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте
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СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
ЯСИА.RU
РИА НОВОСТИ
. ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕВЯТЬ РАНЕНЫ И ЕЩЕ 25 ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОД ЗЕМЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В ШАХТЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
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