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СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте
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СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ЯСИА.RU
РИА НОВОСТИ. ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕВЯТЬ РАНЕНЫ И ЕЩЕ 25 ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОД ЗЕМЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В ШАХТЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ — ТВ
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