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В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников аэропорта «Рощино»
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В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников аэропорта «Рощино» 

Уральский меридиан 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В аэропорту Рощино города Тюмени прошла эвакуация посетителей и сотрудников. По словам очевидца, персонал растерялся: никто не знал, учебная это тревога или нет, сообщил Znak.com.
В районе 15 часов по тревоге вывели всех пассажиров и персонал аэропорта.
«Сработала сигнализация, всех вывели, все прошло без инцидентов. Проверили готовность персонала к чрезвычайным происшествиям. Все по плану, ни один рейс не задержали», — рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».
В пресс-службе аэропорта также пояснили, что такая проверка у них проходит каждый месяц.
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