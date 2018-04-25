В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников аэропорта «Рощино»

В аэропорту Рощино города Тюмени прошла эвакуация посетителей и сотрудников. По словам очевидца, персонал растерялся: никто не знал, учебная это тревога или нет, сообщил Znak.com.

В районе 15 часов по тревоге вывели всех пассажиров и персонал аэропорта.

«Сработала сигнализация, всех вывели, все прошло без инцидентов. Проверили готовность персонала к чрезвычайным происшествиям. Все по плану, ни один рейс не задержали», — рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

В пресс-службе аэропорта также пояснили, что такая проверка у них проходит каждый месяц.