На Украине при взрыве на предприятии погибли два человека

В украинском городе Днепр в результате взрыва на предприятии погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба местного управления ГСЧС.

«На месте происшествия установлено, что произошёл взрыв опасной смеси в цеху во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из рабочих умер на месте, а второй был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу, где впоследствии скончался.

К ликвидации последствий ЧП были привлечены 16 спасателей и пять единиц техники.

В январе при взрыве на шахте в Донбассе погибли два горняка.