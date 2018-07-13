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На Украине при взрыве на предприятии погибли два человека
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На Украине при взрыве на предприятии погибли два человека 

RT на русском 13 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
В украинском городе Днепр в результате взрыва на предприятии погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба местного управления ГСЧС.
«На месте происшествия установлено, что произошёл взрыв опасной смеси в цеху во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из рабочих умер на месте, а второй был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу, где впоследствии скончался.
К ликвидации последствий ЧП были привлечены 16 спасателей и пять единиц техники.
В январе при взрыве на шахте в Донбассе погибли два горняка.
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