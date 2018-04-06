«Он трещит!»: на Волге у берегов Самары начался ледоход

Самаре река Волга освобождается ото льда. У берегов в районе Барбошиной поляны его почти не осталось.

— По реке уже плывут не только льдины, но и лодки. Но у берегов лед пока не растаял. Он трещит! — рассказывают местные жители.

Самарской области не ожидают обильного паводка. Но в зоне риска традиционно находятся Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и Ставропольский районы. Здесь зафиксировали большое количество осадков, выпавших в зимне-весенний период.

Всего же, по данным ГУ МЧС России по Самарской области, под угрозой затопления находятся около 100 населенных пунктов.