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«Он трещит!»: на Волге у берегов Самары начался ледоход
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«Он трещит!»: на Волге у берегов Самары начался ледоход 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре река Волга освобождается ото льда. У берегов в районе Барбошиной поляны его почти не осталось.
— По реке уже плывут не только льдины, но и лодки. Но у берегов лед пока не растаял. Он трещит! — рассказывают местные жители.
В Самарской области не ожидают обильного паводка. Но в зоне риска традиционно находятся Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и Ставропольский районы. Здесь зафиксировали большое количество осадков, выпавших в зимне-весенний период.
Всего же, по данным ГУ МЧС России по Самарской области, под угрозой затопления находятся около 100 населенных пунктов.
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