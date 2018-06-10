Один человек пострадал при пожаре на балконе жилого дома на северо-востоке Москвы

В столичном районе Бутырский произошло возгорание на балконе одного из жилых домов, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«По адресу: ул. Руставели, д. 13/12, стр. 1, произошел пожар на балконе квартиры на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 2 кв. м. До прибытия пожарных жильцы подъезда самостоятельно эвакуировались на улицу. Из горящей квартиры удалось спасти двух человек: мужчину и женщину, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил ожог рук и был госпитализирован в одну из больниц города. Женщина не пострадала», — сказал собеседник агентства.