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Один человек пострадал при пожаре на балконе жилого дома на северо-востоке Москвы
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Один человек пострадал при пожаре на балконе жилого дома на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В столичном районе Бутырский произошло возгорание на балконе одного из жилых домов, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«По адресу: ул. Руставели, д. 13/12, стр. 1, произошел пожар на балконе квартиры на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 2 кв. м. До прибытия пожарных жильцы подъезда самостоятельно эвакуировались на улицу. Из горящей квартиры удалось спасти двух человек: мужчину и женщину, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил ожог рук и был госпитализирован в одну из больниц города. Женщина не пострадала», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара по указанному адресу и добавили, что принятыми мерами возгорание ликвидировано.
Агентство «Москва»: последние новости
Аэропорт Внуково обновил инфраструктуру и увеличил штат в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. Возгорание произошло в здании управы Бескудниковского района Один человек пострадал и четверо спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
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