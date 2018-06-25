На трассе М-7 в Нижегородской области ограничат движение в двух местах

С 8 июля 2018 года на двух участках федеральной автодороги М-7 «Волга» с 435 по 442 и с 524 по 544 км в Кстовском и Лысковском районах будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

По информации управления, ограничение связано с проведением работ по устройству слоев износа дорожного покрытия. На участке с 435 по 442 км проезжая часть будет сужена до трех полос, а на отрезке трассы с 524 по 544 км заработает реверсивное движение с регулировщиком. Максимальную скорость снизят до 40 км/ч.