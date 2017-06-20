В Екатеринбурге в продаже появилась книга «Ложь "Матильды"» за авторством кандидата исторических наук и исследователя эпохи Николая II Петра Мультатули. Она была написана по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской , сообщает портал Znak.com во вторник, 20 июня.

Книга посвящена критике ленты режиссера Алексея Учителя «Матильда», которая еще не вышла в прокат.

«Депутатом Государственной думы Н. В. Поклонской перед нами были поставлены следующие вопросы: 1. Какие образы исторических лиц Российской империи, а также канонизированных РПЦ святого Государя Николая II, Государыни Александры Федоровны формируются фильмом "Матильда" Алексея Учителя? 2. Искажаются ли реальные факты в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, если да, то какие именно элементы и особенности дают основание для такого вывода?», — отмечает Мультатули в предисловии, орфография и пунктуация автора сохранены.

В книге, в частности, утверждается, что все сцены «Матильды» «являются полным вымыслом авторов», а «юношеское увлечение Цесаревичем Николаем Александровичем Кшесинской не носило с его стороны характера любовной страсти и не переходило в сексуальную связь».

Отмечается, что тираж «Лжи "Матильды"» составляет три тысячи экземпляров. Книга подготовлена издательством екатеринбургского Храма-на-крови и отпечатана по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Скандал вокруг картины «Матильда» разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. В апреле она представила результаты экспертизы, в которой на основе трейлеров и сценария утверждалось, что лента оскорбляет чувства верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат фильм выйдет 25 октября.