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Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое
Режиссер, первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко признался, что не смог переубедить Наталью Поклонскую оставить Алексея Учителя в покое, передает НСН.
"Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил — "Что вы делаете? Это глупость, бред!". Как можно рассуждать о фильме, когда он ещё не сделан.
Более того, даже если он будет сделан, художник имеет право на свой взгляд на любые исторические события, если это не противоречит уголовному кодексу.
А здесь об этом речи нет. А что касается этой девушки [Поклонской], которая так воспринимает [искусство] — да, она такая и есть… Я с ней разговаривал, но она не вняла", - заявил Бортко.
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