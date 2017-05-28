Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое

"Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил — "Что вы делаете? Это глупость, бред!". Как можно рассуждать о фильме, когда он ещё не сделан.

Более того, даже если он будет сделан, художник имеет право на свой взгляд на любые исторические события, если это не противоречит уголовному кодексу.

А здесь об этом речи нет. А что касается этой девушки [Поклонской], которая так воспринимает [искусство] — да, она такая и есть… Я с ней разговаривал, но она не вняла", - заявил Бортко.