Голливудская актриса Милла Йовович могла стать ведущей конкурса "Евровидение" в Киеве, передает "Сегодня.ua" со ссылкой на сообщение украинского продюсера и режиссера Олега Боднарчука в соцсетях.

Как утверждает Боднарчук, Йовович очень хотела поработать на конкурсе за символический гонорар.

"Наши (организаторы. – "Газета.Ru".), выбирая хедлайнера для "Евровидения", отказали Леди Гаге и выбрали Руслану. Пришло время раскрыть карты. Вот вам еще одна тайна. Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович", – рассказал Боднарчук.

По его словам, менеджер актрисы прислал ему письмо, поскольку знал, что он занимается этим, и просил о переговорах. Боднарчук выразил уверенность, что Йовович отказали по той же причине, что и Леди Гаге.

Ранее в СМИ появилась информация, что Леди Гага якобы согласилась выступить на "Евровидении-2017", и на обеспечение ее приезда и райдера требовалось от $100 тыс. до $200 тыс., а выступать артистка была готова бесплатно, как Джастин Тимберлейк в 2016 году. По имеющимся данным, денег на номер Леди Гаги не нашлось, и роль приглашенной звезды отдали Руслане.

Также сообщалось, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил конкурс "Евровидение" с сублимацией военных действий.