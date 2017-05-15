Экс-солистка «Ленинграда» спела о школьниках-марионетках, за деньги ходящих на митинги

В клипе не поясняется, в связи с чем он появился, однако напомним, что после митингов 26 марта одной из главных тем политических обсуждений в России стал приход в политику молодежи.

Вокс поет о том, что подросток — герой песни — идет на митинг и «руками неокрепшими плакат он свой берет». «Ошибки на плакате, четыре в двух словах», — описывает певица неграмотность школьника.

Позднее выясняется, что он «экзамен по истории на тройку написал, но кто-то горы золота и евро обещал».

Согласно тексту, школьник «лишь марионетка, по жизни проиграл».

Припевом песни при этом являются слова «учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш? — Тогда начни с себя».

Завершается же текст словами «Не лезь, малыш в политику, иди учи матчасть».

Напомним, что Вокс, прославившись исполнением клипа «Экспонат», ушла из «Ленинграда» со скандалом: Сергей Шнуров прокомментировал ее решение, заявив, что группа делает ихз «средних певичек вполне себе звездочек», а «с богинями мы не умеем, мы тут горшки обжигаем».

С тех пор певица успела записать сольный альбом под названием «Сама».