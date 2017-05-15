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Экс-солистка «Ленинграда» спела о школьниках-марионетках, за деньги ходящих на митинги
Фото: ru.wikipedia.org
Бывшая солистка группы Сергея Шнурова «Ленинград» Алиса Вокс записала направленный против юных участников протестных акций клип. Его основной мыслью стала фраза «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть».
В клипе не поясняется, в связи с чем он появился, однако напомним, что после митингов 26 марта одной из главных тем политических обсуждений в России стал приход в политику молодежи.
Вокс поет о том, что подросток — герой песни — идет на митинг и «руками неокрепшими плакат он свой берет». «Ошибки на плакате, четыре в двух словах», — описывает певица неграмотность школьника.
Позднее выясняется, что он «экзамен по истории на тройку написал, но кто-то горы золота и евро обещал».
Согласно тексту, школьник «лишь марионетка, по жизни проиграл».
Припевом песни при этом являются слова «учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш? — Тогда начни с себя».
Завершается же текст словами «Не лезь, малыш в политику, иди учи матчасть».
Напомним, что Вокс, прославившись исполнением клипа «Экспонат», ушла из «Ленинграда» со скандалом: Сергей Шнуров прокомментировал ее решение, заявив, что группа делает ихз «средних певичек вполне себе звездочек», а «с богинями мы не умеем, мы тут горшки обжигаем».
С тех пор певица успела записать сольный альбом под названием «Сама».
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