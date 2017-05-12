Агутин заинтересовал соцсети посвященным жертвам ВОВ стихотворением с матерщиной

Стихотворение певца и продюсера Леонида Агутина о деде, погибшем во время Великой Отечественной войны, завоевало популярность в Facebook.

Запись за два дня набрала свыше 40 тысяч лайков, ей поделились почти 15 тысяч пользователей. Под постом оставлено несколько сотен комментариев. Читатели признаются, что были тронуты стихотворением. Его назвали сильным и трепетным, а музыканта поблагодарили за трогательные слова.

В начале стихотворения Агутин задается вопросом, что он должен передать деду, на могилу которого собирается. В тексте певец отвечает людям, которые упрекают советское руководство в манипуляциях массами, и утверждают, что жертвы народа были бессмысленными.

«Сказать ему, что миллионы пали, не ведая всей правды наперед? И что бандитом был Иосиф Сталин? И варваром обманутый народ? Сказать ему, что было все напрасно? Что мы теперь умнее во сто крат? Что был бы мир значительно прекрасней без гибели отчаянной солдат?» — вопрошает Агутин.

Автор приходит к выводу, что любые разоблачения войны неважны, когда речь идет о людях, умиравших на поле боя. Стих завершается эмоциональным пассажем: «Я, так интеллигентно аккуратен и грубо так, по-дедовски, раним, скажу: "Пошли вы на хер, Бога ради, свободой мирной вскормленные ***". И подводя черту под прошлым веком, чтоб в этом жить и возрождаться впредь, и чтобы оставаться человеком, цените эту праведную смерть».

Агутин — заслуженный артист России, автор хитов «Босоногий мальчик», «Хоп хей, ла ла лэй», «Ай-ай-ай», «Парень чернокожий» и других композиций. Является одним из наставников вокального шоу «Голос».