"Ельцин-центр" ответил Михалкову на сравнение премии с наградой Третьего рейха

"Ельцин-центр" прокомментировал высказывание режиссера Никиты Михалкова , сравнившего полученную центром премию в конкурсе "Лучший европейский музей 2017" с наградой Третьего рейха.

"Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес "Ельцин-Центра", но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс "Лучший европейский музей" и какие проекты были удостоены его высоких наград", - сообщили "Газете.Ru" в центре.

Представители музея отметили, что за 40 лет существования конкурса его победителями и номинантами в разные годы стали: Музей интернационального Красного Креста в Женеве, Музей истории польских евреев "Полин", Олимпийский музей в Лозанне, Музей "Титаника" в Белфасте, Музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе, Музей мировых культур в Кёльне, Музей этнографии в Женеве, Шотландский музей транспорта в Глазго и десятки других европейских музеев.

"Вместе с музеем Бориса Ельцина в 2017 году главные награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции. Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии?", - заявили в центре.

Представители "Ельцин-центра" добавили, что каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе.

"Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов - вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции. Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением", - добавили в центре.

Также ранее Никита Михалков заявил, что сотрудники центра дают искаженное, романтизированное представление о 1990-х годах.