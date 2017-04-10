Умер грузинский и советский актер Гиви Берикашвили

Легенда грузинского кино и театра Гиви Берикашвили скончался в возрасте 82 лет в Тбилиси после того, как у него осложнилась пневмония, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Советскому зрителю он запомнился по знаменитым грузинским короткометражкам, таким, как «Кувшин» или «Бабочка».

Снимался один из самых любимых в Грузии актеров и в экранизации знаменитого романа Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа» - «Берега», который с успехом шел в СССР 40 лет назад.

До последнего Гиви Берикашвили играл на сцене Театра Руставели, активно участвовал в общественной жизни страны.