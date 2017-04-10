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Умер грузинский и советский актер Гиви Берикашвили
Легенда грузинского кино и театра Гиви Берикашвили скончался в возрасте 82 лет в Тбилиси после того, как у него осложнилась пневмония, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Советскому зрителю он запомнился по знаменитым грузинским короткометражкам, таким, как «Кувшин» или «Бабочка».
Снимался один из самых любимых в Грузии актеров и в экранизации знаменитого романа Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа» - «Берега», который с успехом шел в СССР 40 лет назад.
До последнего Гиви Берикашвили играл на сцене Театра Руставели, активно участвовал в общественной жизни страны.
В период правления экс-президента Михаила Саакашвили, когда большая часть грузинской интеллигенции выступала против авторитарного стиля тогдашнего руководителя, Гиви Берикашвили говорил, что «власть не может быть в конфликте с народом».