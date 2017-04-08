"Если Европейский вещательный союз действительно примет решение о переносе "Евровидения-2017" — в Берлин, в Париж или куда-то еще, то я начну их немного уважать.

Значит, у этой организации есть хоть какое-то представление о том, что за мероприятие она проводит. Значит, там понимают, что нельзя все превращать в политику.

Там понимают, что такие вещи, как спорт и искусство, должны стоять в стороне от политики: пусть даже все мы понимаем, что совсем без влияния политической конъюнктуры обойтись не удастся", - приводит свою точку зрения сенатор.