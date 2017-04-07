Ансамбль Александрова дал свой первый концерт в Турции

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова впервые выступил на сцене одного из концертных залов в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Выступление по традиции было открыто песней "Несокрушимая и легендарная", которая впервые была исполнена в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны. Помимо этого прозвучали "Калинка", "Дорогой длинною", "Вдоль по Питерской", "Ехал я из Берлина" и "Смуглянка".

Специально для турецких слушателей ансамбль исполнил турецкий марш "Ceddin Deden" и песню "Cankkale Turkusu". Завершился концерт выступлением народного артиста СССР Иосифа Кобзона , который под аккомпанемент ансамбля исполнил "Катюшу" и "День Победы".

В субботу ансамбль даст второй концерт для турецких зрителей. Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов. В мае коллектив отправится в европейские гастроли.