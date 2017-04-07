Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Ансамбль Александрова дал свой первый концерт в Турции
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова впервые выступил на сцене одного из концертных залов в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Выступление по традиции было открыто песней "Несокрушимая и легендарная", которая впервые была исполнена в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны. Помимо этого прозвучали "Калинка", "Дорогой длинною", "Вдоль по Питерской", "Ехал я из Берлина" и "Смуглянка".
Специально для турецких слушателей ансамбль исполнил турецкий марш "Ceddin Deden" и песню "Cankkale Turkusu". Завершился концерт выступлением народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который под аккомпанемент ансамбля исполнил "Катюшу" и "День Победы".
В субботу ансамбль даст второй концерт для турецких зрителей. Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов. В мае коллектив отправится в европейские гастроли.
64 участника ансамбля погибли 25 декабря 2016 года в результате катастрофы военного самолета Ту-154, также погиб прежний руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В результате трагедии погибли 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
Оставить комментарий