В рамках Photobookfest пройдет конкурс среди фотохудожников

С 12 по 28 мая в Москве пройдет PHOTOBOOKFEST — международный фестиваль, направленный на поддержку и развитие фотокнижной индустрии и фотографического искусства.

В течение семнадцати дней фестиваля гостей ждет насыщенная выставочная и образовательная программы. На данный момент уже сейчас открыт прием заявок на участие в Конкурсе книжных макетов.

Выставочный блок фестиваля представит историю авангардной фотокниги в СССР, а также работы молодых фотографов из России и СНГ в области авторской книги (проект "Новый разворот", куратор А. Богомолова). В рамках специальной программы будет показан шорт-лист победителей конкурса The Paris Photo-Aperture Photobook Awards (США/Франция), Photobookfestival Kassel Dummy Awards (Германия), Flip photobook video awards (Россия) , a также инсталляция венгерского художника Петера Пуклуса Handbook to the stars и проект Expert photobook review (Россия). Полная программа будет опубликована на официальном сайте фестиваля www.photobookfest.com.

В рамках образовательной программы пройдут лекции, мастер-классы и воркшопы по созданию, дизайну и печати фотокниг, встречи с авторами и издателями, презентации, круглые столы с участием российских и зарубежных специалистов.

Заявки на участие в Конкурсе книжных макетов (photobook dummies) принимаются до 25 апреля 2017 года. Победитель получит возможность печати тиража собственной книги в типографии "Парето-Принт", которая является стратегическим партнером фестиваля.