Украинская ведущая-инвалид призвала СБУ не жалеть Самойлову

Украинская ведущая Ульяна Пчелкина обратилась к патриотам с инвалидностью и призвала их провести акцию против участия российской певицы Юлии Самойловой в «Евровидении-2017». Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook.

Ведущая, которая сама передвигается на коляске, утверждает, что инвалидность российской певицы не должна быть поводом для поблажек со стороны Службы безопасности Украины. При этом Пчелкина уверена, что если Самойлову не пустят в Киев, то в России сразу «начнется истерика». Поэтому телеведущая попросила украинцев с инвалидностью выступить против российской конкурсантки.

Ранее появилась информация о том, что Юлию Самойлову могут не пустить на «Евровидение-2017» в Киев из-за поддержки Крыма.