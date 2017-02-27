Организаторы «Оскара» «похоронили» живую Чапман

Прошедшая церемония вручения кинонаград "Оскар" запомнится зрителям и гостям не только скандалом с наградой за лучший фильм. Оказывается, организаторы мероприятия допустили еще одну грубую ошибку и "записали" в покойницы известного австралийского продюсера Ян Чапман.

В традиционном ролике In Memoriam, посвященном ушедшим в прошлом году представителям киноиндустрии, оказалась фотография живой и здоровой Ян Чапман, передает Variety. Оказалось, что продюсера просто перепутали с четырехкратной номинанткой на премию "Оскар", дизайнером по костюмам Джаннет Паттерсон, которая скончалась в октябре 2016 года.

Интересно, что имя и должность усопшей были написаны правильно, а вот фотография оказалась неправильной. Как отмечает издание, увидев свое изображение в списке покойников Чапман была просто шокмирована. К тому же оказалось, что Паттерсон была близкой подругой австралийки.

"Я была просто опустошена тем фактом, что мой образ был использован вместо моей подруги и соратницы Джаннет Паттерсон. Очень обидно, что эту ошибку не заметили в процессе монтажа. Я жива, прекрасно себя чувствую и продолжаю работать", – заявила расстроенная продюсер.

Напомним, ранее сообщалось о громком скандале, который разыгрался во время вручения награды за лучший фильм. Так, организаторы церемонии по ошибке назвали победителем картину "Ла-ла Ленд", а затем заявили, что на самом деле победила лента "Лунный свет".

Позже стало известно, что досадный инцидент произошел из-за путаницы конвертов с именами победителей. Аудитор кинопремии компания PricewaterhouseCoopers принесла свои извинения за конфуз.