Концерты Хворостовского в Минске, Калининграде и Вене не состоятся из-за болезни артиста

Выступления известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Калининграде и Минске перенесены на неопределенный срок, концерт в Вене, запланированный на 7 марта, отменен по состоянию здоровья артиста. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Дмитрий Хворостовский переносит запланированные на следующую неделю выступления в Калининграде и Минске и отменяет концерт в Венской государственной опере 7 марта в связи с рекомендациями врачей продолжить лечение опухоли мозга в этот период", - говорится в сообщении.

В сообщении на сайте Хворостовский сказал, что ему очень жаль, что выступления пришлось отменить, однако сейчас "нужно сосредоточится на моем выздоровлении". Артист планирует возобновить концертную деятельность в апреле в Торонто. Хворостовский выступит там с Анной Нетребко и Юзифом Эйвазовым.