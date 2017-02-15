Новый клип "Ленинграда" произвел фурор

В интернете опубликовали клип группы «Ленинград» на композицию «Кольщик». Видео снял режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Об этом автор видео написал в своем аккаунте на Facebook

«Встречайте мою новую режиссерскую работу, клип «Кольщик» — для группировки «Ленинград». Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!» — написал Найшуллер.

В видео снялась Юлия Топольницкая, сыгравшая главную роль в клипе «Ленинграда» на композицию «Экспонат». Съемки ролика проходили в тверском цирке с участием дрессированных животных. На момент написания новости клип на песню «Кольщик» собрал более 340 тысяч просмотров. Илья Найшуллер получил широкую известность благодаря фильму 2015 года «Хардкор», снятому от первого лица. Продюсером картины стал Тимур Бекмамбетов. Кроме того, режиссер снял клип на композицию False Alarm канадского музыканта The Weekend.

Новые песни группа Сергея Шнурова «Ленинград» презентует вместе с клипами на своем YouTube-канале. Огромную популярность в прошлом году получил клип на песню «Экспонат», его посмотрели более 100 миллионов раз.