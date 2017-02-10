Марина Федункив высмеяла Бузову в эфире шоу

Актриса Марина Федункив некоторое время назад прославилась в Интернете благодаря своим пародиям на Ольгу Бузову . Постепенно волна пародий схлынула, однако Марина вновь посмеялась над образом телеблондинки, причем сделала это прямо в эфире шоу.

Инициатором новой пародии Марины на Ольгу Бузову стал Иван Ургант , который в рамках конкурса «В человеке все должно быть внезапно» предложил ей прочитать краеведческую справку о родном для актрисы Пермском крае. При этом Марина была обязана менять состояния и образы после определенного сигнала.

Одним из этих образов и стал образ Ольги Бузовой. Актриса рассмешила студию «Вечернего Урганта» своей игрой и вновь посмеялась над глупостью своей коллеги по шоу-бизнесу.