Агутин показал красавицу-дочку

Агутин отметил, что сегодня, 9 февраля, его дочь празднует 18-летие. Музыкант поздравил ее и пожелал «сил, прекрасных переживаний, удачи, нежности, любви и, конечно же, много вечной и прекрасной музыки в душе». Также певец опубликовал стихотворение, посвященное дочери: «Мы не любим ненужных слов, но порой произносим их. Мы тихонько храним любовь, для тебя и для нас троих…».

Елизавета Варум - единственный ребенок Агутина и Варум. Артисты поженились в 2000 году после трех лет отношений. Их дочь, родившаяся в 1999 году, с детства живет в Майями. Она, как и родители, занимается музыкой - создала рок-группу, с которой выступает на концертах в школах.