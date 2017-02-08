В Киеве разгромили посвященную «майдану» выставку

В Киеве в Центре визуальной культуры группа неизвестных уничтожила все работы художника Давида Чичкана, которые посвящены «майдану», сообщает «Громадское радио»

Нарушители в масках разгромили экспонаты всего за пять минут. Отмечается, что они были одеты так, «как одеваются участники ультраправых группировок».

На выставку киевского художника Давида Чичкана напали нацисты. pic.twitter.com/m849chXVJy — antifa_fm (@ru_antifa) 7 февраля 2017 г.

«Они уничтожили все работы. Разбили даже наш обогреватель. Все это время, за 5 минут пока они были в офисе, они трясли наши двери, хотели выломать, к счастью, не удалось это сделать», — рассказала сотрудница центра.

Нападавшие успели скрыться до приезда полиции , сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

Выставка «Потерянная возможность» посвящена ситуации на Украине после «майдана».