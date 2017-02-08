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В Киеве разгромили посвященную "майдану" выставку

В Киеве разгромили посвященную «майдану» выставку
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В Киеве в Центре визуальной культуры группа неизвестных уничтожила все работы художника Давида Чичкана, которые посвящены «майдану», сообщает «Громадское радио».
Нарушители в масках разгромили экспонаты всего за пять минут. Отмечается, что они были одеты так, «как одеваются участники ультраправых группировок».
«Они уничтожили все работы. Разбили даже наш обогреватель. Все это время, за 5 минут пока они были в офисе, они трясли наши двери, хотели выломать, к счастью, не удалось это сделать», — рассказала сотрудница центра.
Нападавшие успели скрыться до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.
Выставка «Потерянная возможность» посвящена ситуации на Украине после «майдана».
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