Из Большого театра уволилась прима-балерина Мария Александрова

Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

«Это личное решение балерины. И руководство театра, и руководство балета неоднократно встречались с ней, предлагая продолжить работу в ГАБТе. Тем не менее, Мария Александрова не пересмотрела свое решение», — рассказали в театре.

Александрова подала заявление об увольнении по собственному желанию 19 января. «Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка», — заявила балерина.