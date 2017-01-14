В Санкт-Петербурге умер солист Мариинского театра

Бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщил друг артиста Владимир Кузьмин.

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Очень трудно говорить, дышать, думать. Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему эсэмэски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке», — написал Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Цанга с 2008 года входил в состав оперной труппы Мариинского театра.