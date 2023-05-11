СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из 70 стран

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил об установлении фактов вербовки и участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из 70 стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном речь идет о странах Европы и Америки, которые проводят наиболее активную антироссийскую политику, уточнил Бастрыкин.