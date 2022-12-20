Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии планов о включении в союз новых стран

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что вопрос о вхождении в ОДКБ новых членов не обсуждается. Его слова передает РИА Новости. "Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством", - заявил Зась. Генсек ОДКБ подчеркнул, что шаги по расширению организации должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность. Ранее Станислав Зась заявил об отсутствии планов ОДКБ по расширению общего контингента организации. По словам Зася, подобных намерений нет, поскольку существующих сил достаточно для отражения возможных угроз. Генсек организации также говорил о том, что прошедшие российско-белорусские военные учения являются мерами стратегического сдерживания. По словам Зася, в 2023 году организация также планирует провести ряд учений на территории Белоруссии.