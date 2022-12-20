В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
22 часа назад

Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии планов о включении в союз новых стран

Газета.Ruиещё 3

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что вопрос о вхождении в ОДКБ новых членов не обсуждается. Его слова передает РИА Новости. "Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством", - заявил Зась. Генсек ОДКБ подчеркнул, что шаги по расширению организации должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность. Ранее Станислав Зась заявил об отсутствии планов ОДКБ по расширению общего контингента организации. По словам Зася, подобных намерений нет, поскольку существующих сил достаточно для отражения возможных угроз. Генсек организации также говорил о том, что прошедшие российско-белорусские военные учения являются мерами стратегического сдерживания. По словам Зася, в 2023 году организация также планирует провести ряд учений на территории Белоруссии.

Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии планов о включении в союз новых стран
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Безопасность,Станислав Зась,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители