Британская полиция задержала мужчину с ножом у парламента

В Великобритании полиция задержала вооруженного мужчину с ножом у Вестминстерского дворца. Об этом пишет Express.

Уточняется, что очевидцы вызвали полицию после того, как на улице у парламента был замечен мужчина «в неадекватном состоянии». Правоохранители ударили его электрошокером, после чего задержали по подозрению в хранении холодного оружия.

По данным издания, правонарушитель был взят под стражу, информация о пострадавших не приводится.