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36 минут назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в Telegram

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О новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в Telegram предупредили россиян в информационном агентстве «Прайм».

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Фото: Christian Wiediger / UnsplashChristian Wiediger / Unsplash

«Бот, частично похожий на официальный от мессенджера, сообщал, что верификация аккаунта не пройдена. В сообщении также говорилось, что сам аккаунт будет заблокирован в течение шести часов, если владелец не пройдет по прикрепленной ссылке», — раскрыли схему эксперты.

Как заявил аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров, в этой схеме не обходится без социальной инженерии: жертв пугают блокировкой аккаунта.

Это фишинг, чтобы «выманить учетные данные от аккаунта в Telegram», заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, страницу аферистов можно проверить несколькими способами. Во-первых, возможность блокировки пользователя или его добавления в контакты указывает на то, что это не автоматически сформированное сообщение от сервиса. Во-вторых, в официальном аккаунте есть пометка «служебные уведомления» и присутствует синяя галочка.

Ранее раскрыты способы разоблачить лжекоммунальщиков и избежать попадания в ловушку. Мошенников может выдавать отсутствие спецодежды или форма без знаков компании.

Криминал,Виктор Чебышев,Евгений Егоров,Лаборатория Касперского,
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