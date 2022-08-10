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10 августа

В Самаре 12-летняя девочка напала с ножом на мать и сестру

Москва24

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка напала с ножом на мать и 4-летнюю сестру, сообщает РИА Новости.

12-летняя школьница напала с ножом на мать и сестру
Фото: Москва24Москва24

Инцидент произошел 10 августа в одной из квартир на Молодежной улице. В больницу в тяжелом состоянии доставили местную жительницу и ее маленькую дочь с множественными ранениями жизненно важных органов.

По предварительным данным, ранения обеим могла нанести старшая дочь женщины. Сейчас девочка находится в отделе полиции, с ней работают психологи.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей. По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.

Криминал,
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