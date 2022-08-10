Раскрыт мотив нападения подростка с отверткой на россиянку с сыном

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Белгородской области, напавшего с отверткой на молодую мать с малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства, раскрыв мотив преступления.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и разбой. По версии следствия, днем 9 августа подросток напал на улице в селе Бессоновка на 24-летнюю женщину и ее шестилетнего сына. Подозреваемый потребовал от нее денег, а затем нанес матери и ребенку несколько ударов отверткой.

Женщина оказала преступнику активное сопротивление и позвала на помощь прохожих. Подозреваемый скрылся, но был задержан по горячим следам.