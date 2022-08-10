В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
10 августа

Раскрыт мотив нападения подростка с отверткой на россиянку с сыном

Lenta.ruиещё 2

Раскрыт мотив нападения подростка с отверткой на россиянку с сыном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Белгородской области, напавшего с отверткой на молодую мать с малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства, раскрыв мотив преступления.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и разбой. По версии следствия, днем 9 августа подросток напал на улице в селе Бессоновка на 24-летнюю женщину и ее шестилетнего сына. Подозреваемый потребовал от нее денег, а затем нанес матери и ребенку несколько ударов отверткой.

Женщина оказала преступнику активное сопротивление и позвала на помощь прохожих. Подозреваемый скрылся, но был задержан по горячим следам.

На допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте.

Криминал,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители