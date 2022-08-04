В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
9 часов назад

Лефортовский суд заочно арестовал редактора The Insider Доброхотова

Газета.Ruиещё 9

Лефортовский суд Москвы избрал заочный арест редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС. "Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 4 августа в отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передаче конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что следователи ФСБ попросили Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении редактора The Insider Романа Доброхотова в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. До этого сообщалось, что главный редактор The Insider Роман Доброхотов в настоящее время находится на территории Австрии и работает в компании Imagine Publishing, принадлежащей главе дома Габсбург-Лотарингских. Источник уточнил, что 28 сентября Доброхотов вошел в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH, куда вместе с ним входит и болгарский журналист Христо Грозев. Отмечается, что трудоустройству Доброхотова способствовал Карл Габсбург-Лотаринген.

Лефортовский суд заочно арестовал редактора The Insider Доброхотова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Христо Грозев,Роман Доброхотов,ФСИН,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители