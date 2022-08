Лефортовский суд заочно арестовал редактора The Insider Доброхотова

Лефортовский суд Москвы избрал заочный арест редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС. "Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 4 августа в отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передаче конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что следователи ФСБ попросили Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении редактора The Insider Романа Доброхотова в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. До этого сообщалось, что главный редактор The Insider Роман Доброхотов в настоящее время находится на территории Австрии и работает в компании Imagine Publishing, принадлежащей главе дома Габсбург-Лотарингских. Источник уточнил, что 28 сентября Доброхотов вошел в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH, куда вместе с ним входит и болгарский журналист Христо Грозев. Отмечается, что трудоустройству Доброхотова способствовал Карл Габсбург-Лотаринген.