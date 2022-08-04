Суд оштрафовал съевшего явку с повинной фигуранта дела об убийстве

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал фигуранта дела об убийстве, съевшего явку с повинной. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

По данным ведомства, 22 декабря 2021 года в зале Ленинградского областного суда подсудимый смотрел материалы дела и вырвал из него пять листов, в которых находилось его чистосердечное признание и заявление. Он мелко порвал документы и съел их со словами: «Я этого не писал».