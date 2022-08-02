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5 часов назад

Присяжные оправдали директора "Русского Гарварда", подозреваемую в организации убийства

Газета.Ru

В Гагаринском суде коллегия присяжных оправдала бывшего директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову, которую подозревали в организации убийства жены муниципального депутата Академического района Москвы. Об этом сообщают Известия.

Присяжные оправдали экс-учительницу, которую обвиняли в заказном убийстве
Фото: vk.comvk.com

Россиянку заподозрили в «заказе» покушения на супругу Михаила Хананашвили, которое произошло 9 января 2020 года. Тогда неизвестный напал с ножом на жену депутата и нанес ей не менее 6 ударов ножом. Следствие предположило, что мотивом преступления могла стать ревность, поскольку Маслова состояла с депутатом в любовных отношениях. Кроме того, по версии правоохранителей, исполнителями несостоявшегося убийства выступили ее бывшие ученики.

«Вероятно, он [Хананашвили] хотел себя обелить за счет того, что меня очернит. Однако присяжные эту его попытку пресекли», — прокомментировала Маслова.

Женщина сказала, что она до сих пор не знает, что произошло и кто был заказчиком нападения. Сразу после оглашения оправдательного приговора Маслову освободили из-под стражи.

Криминал,
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