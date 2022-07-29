«Хакасского маньяка» осудят еще за одно убийство

В Хакасии бывший таксист Дмитрий Лебедь предстанет перед судом за совершение пятого убийства женщины и надругательство над ней. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

12 апреля 2019 года Лебедь, известный как «хакасский маньяк», получил пожизненный срок за совершение 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 4 убийств, 11 изнасилований и краж. Мужчина орудовал с 2012 по 2017 год в городе Абакан и прилегающих к нему районах. По вечерам и ночам Лебедь нападал на женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

После вынесения приговора сотрудники СКР узнали еще об одном преступлении, совершенном маньяком. По данным следствия, в период с 13 по 30 октября 2012 года на стоянке возле кафе «Анталия», расположенного в здании гостиницы «Дружба» на проспекте Дружбы Народов, таксист встретил ранее незнакомую 20-летнюю девушку. Потерпевшая попросила водителя доставить ее домой. Тот, воспользовавшись нетрезвым состоянием жертвы, вывез ее на берег дренажного канала возле улицы Кати Перекрещенко и там изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, мужчина сначала попытался задушить девушку, а когда она потеряла сознание, вытащил ее из салона авто и утопил в канале.

18 октября родственники погибшей сообщили в полицию о ее исчезновении. Тело молодой россиянки было обнаружено 30 октября, однако тогда задержать убийцу не удалось.