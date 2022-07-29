Сыну иркутского экс-губернатора дали девять лет за мошенничество

Кировский суд Иркутска приговорил сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Андрея, к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Михаил Джапаридзе / ТАСС

Прокуратура изначально требовала назначить Левченко десять лет тюрьмы.

Левченко также оштрафовали на 1,6 млн руб и запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года и 11 месяцев.

Пособники Левченко — директор компании «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин — приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно.