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10 часов назад

Сына бывшего губернатора Иркутской области приговорили к девяти годам тюрьмы за мошенничество

Газета.Ruиещё 14

Кировский суд Иркутска приговорил сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Андрея, к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сыну иркутского экс-губернатора дали девять лет за мошенничество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАССМихаил Джапаридзе / ТАСС

Прокуратура изначально требовала назначить Левченко десять лет тюрьмы.

Левченко также оштрафовали на 1,6 млн руб и запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года и 11 месяцев.

Пособники Левченко — директор компании «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин — приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно.

По данным следствия, Левченко создал организованную группу, в состав которой входили Хамуляк и Рябикин. Последнему вменяют создание картеля с предприятиями, которые производят лифты. Следствие установило, что в результате махинаций фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб.

Криминал,Олег Хамуляк,Сергей Левченко,Генпрокуратура РФ,
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