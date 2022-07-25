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12 часов назад

У бывшего начальника отдела МВД Егорьевска изъяты 257 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 2

Егорьевский городской суд взыскал в доход государства у бывшего начальника городского отдела МВД Московской области 257 миллионов рублей на банковских счетах, дом с участком стоимостью 16 миллионов рублей и часы люксовых марок в количестве четырех штук на общую сумму полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

У бывшего начальника отдела МВД Егорьевска изъяты 257 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение суда принято по иску надзорного ведомства. Изъятое имущество принадлежало -экс-полицейскому и его отцу. Активы, приобретенные на коррупционные доходы, были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в отношении силовика.

В июле 2021 года главу егорьевского отдела МВД подполковника Олега Ермакова задержали и обвинили в подготовке заказного убийства обманувшего его риелтора. Полицейский с сыном Александром собрались купить за 20 миллионов рублей квартиру, но их подвела недобросовестность агента по недвижимости.

Сотрудники ФСБ нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей у Ермакова, которые хранились в загородном доме. Его благосостояние подтверждается наличием дорогостоящих автомобилей Toyota Land Cruiser и Range Rover. Его сын Александр работал старшим оперативником в московском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции

Криминал,Олег Ермаков,ФСБ,
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