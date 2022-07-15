Москвич лишился денег, устраиваясь на работу в эскорт-агентство

В Москве мошенники украли у молодого человека 23 тыс. рублей, когда он пытался устроиться на работу в эскорт-агентство, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
22-летний москвич потерял работу. В Telegram-каналах, где размещены вакансии, он наткнулся на объявление, в котором искали симпатичных молодых людей для работы в эскорте. Москвич решил попробовать себя в новом деле, поэтому написал работодателю.
В качестве собеседования было необходимо прислать свою портретную фотографию и копию паспорта. Данные молодого человека понравились работодателю, поэтому москвича попросили заплатить 23 тыс. рублей за страховку, после чего он смог бы начать работать. Когда деньги были переведены, наниматель пропал.
Молодой человек написал заявление в полицию по факту мошенничества.