Москвич лишился денег, устраиваясь на работу в эскорт-агентство

В Москве мошенники украли у молодого человека 23 тыс. рублей, когда он пытался устроиться на работу в эскорт-агентство, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва» Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

22-летний москвич потерял работу. В Telegram-каналах, где размещены вакансии, он наткнулся на объявление, в котором искали симпатичных молодых людей для работы в эскорте. Москвич решил попробовать себя в новом деле, поэтому написал работодателю.

В качестве собеседования было необходимо прислать свою портретную фотографию и копию паспорта. Данные молодого человека понравились работодателю, поэтому москвича попросили заплатить 23 тыс. рублей за страховку, после чего он смог бы начать работать. Когда деньги были переведены, наниматель пропал.