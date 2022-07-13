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10 часов назад

Московский судья осужден условно за попытку хищения денег у контр-адмирала

Lenta.ru

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова за попытку хищения путем мошенничества 70 тысяч долларов у гендиректора компании «Судкомгрупп» контр-адмирала в отставке Игоря Донского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-судья осужден условно за попытку хищения денег у контр-адмирала
Фото: Арбитражный суд города МосквыАрбитражный суд города Москвы

Второй фигурант дела адвокат Александр Мосин, выступивший посредником при передаче денег, осужден на два года условно. По версии следствия, они обещали потерпевшему содействие в принятии нужного ему решения по арбитражному делу.

Мосин известен тем, что защищал экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, получившего пожизненный срок за убийства.

Это уже третий приговор, вынесенный экс-судье и юристу. В первый раз их осудили на 5,5 и 3 года лишения свободы. Однако Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в связи с выявленными нарушениями. Во второй раз Корогодову и Мосину дали 3,5 и 2 года соответственно, но дело вновь вернули на новое рассмотрение.

Уголовное дело против них было возбуждено в апреле 2016 года лично председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По версии следствия, контр-адмирал, с которого требовали через суд 230 миллионов рублей, обратился за помощью к судье Корогодову. А после того, как ему предложили заплатить 70 тысяч долларов за нужное решение, Донской сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

Криминал,Александр Мосин,Игорь Изместьев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Коммерсант,Мосгорсуд,
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