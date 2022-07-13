Экс-судья осужден условно за попытку хищения денег у контр-адмирала

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова за попытку хищения путем мошенничества 70 тысяч долларов у гендиректора компании «Судкомгрупп» контр-адмирала в отставке Игоря Донского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Арбитражный суд города Москвы Арбитражный суд города Москвы

Второй фигурант дела адвокат Александр Мосин, выступивший посредником при передаче денег, осужден на два года условно. По версии следствия, они обещали потерпевшему содействие в принятии нужного ему решения по арбитражному делу.

Мосин известен тем, что защищал экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, получившего пожизненный срок за убийства.

Это уже третий приговор, вынесенный экс-судье и юристу. В первый раз их осудили на 5,5 и 3 года лишения свободы. Однако Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в связи с выявленными нарушениями. Во второй раз Корогодову и Мосину дали 3,5 и 2 года соответственно, но дело вновь вернули на новое рассмотрение.