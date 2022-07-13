Экс-замглавы МЧС Гуровича задержали по подозрению в должностных преступлениях

В Москве задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС", — рассказал источник.

Он добавил, что у Гуровича прошли обыски. Также они были проведены у других сотрудников министерства.