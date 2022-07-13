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11 часов назад

ТАСС: экс-замглавы МЧС Гуровича задержали по подозрению в должностных преступлениях

Газета.Ruиещё 12

В Москве задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-замглавы МЧС Гуровича задержали по подозрению в должностных преступлениях
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС", — рассказал источник.

Он добавил, что у Гуровича прошли обыски. Также они были проведены у других сотрудников министерства.

В конце мая президент России Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года.

Криминал,Андрей Гурович,Владимир Путин,МЧС России,
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