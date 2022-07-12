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1 час назад

Участник украинского ток-шоу вырезал сердце своей девушке

Газета.Ruиещё 2

Участник украинского ток-шоу о любви вырезал своей девушке сердце и другие органы. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев" со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небитова.

Участник украинского ток-шоу вырезал сердце своей девушке
Фото: Национальная полиция УкраиныНациональная полиция Украины

По словам Небитова, подозреваемый вырезал у девушки репродуктивные органы и почку, расчленил и развез останки по разным свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Девушку опознали по платью.

Предположительно, подозреваемый принимал участие в съемках украинского шоу о свадьбах.

Ранее сообщалось, что племянника рэпера Young Thug задержали по подозрению в убийстве подруги выстрелом в лицо. Инцидент произошел в Ист-Пойнте (штат Джорджия, США). Молодой человек по имени Фардерин Деонта Гриер, по словам полицейских, во время задержания у своего дома плакал над телом подруги Дестини Фицпатрик.

Криминал,Происшествия,
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