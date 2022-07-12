Участник украинского ток-шоу вырезал сердце своей девушке

Участник украинского ток-шоу о любви вырезал своей девушке сердце и другие органы. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев" со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небитова.

Фото: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины

По словам Небитова, подозреваемый вырезал у девушки репродуктивные органы и почку, расчленил и развез останки по разным свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Девушку опознали по платью.

Предположительно, подозреваемый принимал участие в съемках украинского шоу о свадьбах.