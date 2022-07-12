Участник украинского ток-шоу вырезал сердце своей девушке

Участник украинского ток-шоу о любви вырезал своей девушке сердце и другие органы. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев" со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небитова.
По словам Небитова, подозреваемый вырезал у девушки репродуктивные органы и почку, расчленил и развез останки по разным свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Девушку опознали по платью.
Предположительно, подозреваемый принимал участие в съемках украинского шоу о свадьбах.
Ранее сообщалось, что племянника рэпера Young Thug задержали по подозрению в убийстве подруги выстрелом в лицо. Инцидент произошел в Ист-Пойнте (штат Джорджия, США). Молодой человек по имени Фардерин Деонта Гриер, по словам полицейских, во время задержания у своего дома плакал над телом подруги Дестини Фицпатрик.